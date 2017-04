La italiana Emma Morano ha muerto a los 117 años en su casa de localidad de Verbania, a orillas del lago Mayor, en el norte de Italia, y era la mujer más anciana del mundo y la única que había vivido en tres siglos. Se había convertido en mayo del año pasado con 116 años en la mujer más anciana del mundo, después del fallecimiento a la misma edad de la estadounidense que hasta el momento tenía este título.

Emma Martina Luigia Morano nació el 29 de noviembre de 1899 en el municipio Piamontés de Civiasco (noroeste), en el seno de una familia de personas longevas, ya que su madre y su tía superaron los 90 años y su hermana Ángela llegó a los 100.

Su vida no sólo se distribuyó entre tres siglos, sino que también sobrevivió a un matrimonio violento, la pérdida de su único hijo, dos guerras mundiales y más de 90 gobiernos italianos.

En la actualidad vivía en Verbania acompañada por una cuidadora que le ayudaba. Cuando se le preguntaba por su secreto para llegar a esta edad, afirmaba que residía en evitar los medicamentos, tomar un poco de “grappa”, un aguardiente típico en Italia, y sobre todo comer tres huevos crudos al día.

Otro de los motivos a los que Morano le atribuyó su longevidad fue a su decisión, en 1938, de abandonar a su marido después de que su bebé muriera con sólo seis meses de edad.

Emma Morano estuvo enamorada de un muchacho que murió durante la Primera Guerra Mundial y no tenía interés en casarse con otra persona.

Sin embargo, según le contó al periódico La Stampa, en una entrevista cuando tenía 112 años, llegó un punto en aquella época en el que no tuvo más opción.

“(El marido) Me dijo: ‘Si tienes suerte te casas conmigo, sino te mataré’. Tenía 26 años y me casé”.

Finalmente esa relación abusiva fue demasiado para ella. Se separaron en 1938, aunque permanecieron casados ​​hasta que su marido murió en 1978.

Morano, quien trabajó hasta los 75 años, eligió no casarse nunca más. “Yo no quería ser dominada por nadie”, le dijo una vez al New York Times.

En 2011 fue distinguida como Dama del Orden del Mérito de la República italiana y con motivo de su último cumpleaños, recibió la felicitación del actual jefe del Estado, Sergio Mattarella, y del Papa Francisco. “Ha tenido una vida extraordinaria. Recordaremos siempre la fuerza de ir hacia delante, su actitud combativa ante las adversidades”, explicó la alcaldesa de Verbania, Silvia Marchionini.

Marchionini recordó que Morano tuvo el valor hace 70 años de separarse de su marido que la maltrataba, justo después de que el hijo que habían tenido se muriera a los seis meses de nacer, mientras ella volvía de trabajar.

Morano, conoció a 11 papas y 12 presidentes de la República, murió tranquilamente en su cama mientras dormía.

Según el Grupo de Investigación en Gerontología de Estados Unidos, el ser humano más viejo del mundo ahora es el jamaicano Violet Brown, nacido el 10 de marzo de 1900.

