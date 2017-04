La increíble mezcla entre la comunicación y la actividad física

Amable, cariñosa, espontánea, profesional, podría existir un sinfín de palabras para describir a Heuyení Alcántara, una invaluable mujer que a lo largo de su vida a enmarcado grandes dotes en el mundo del periodismo y la actividad física. Dejando una huella imborrable en nuestra ciudad, además de ser una muestra clara de que el que persevera alcanza.

Por los poros de esta sorprendente persona, brota una chispa enérgica y llena de mucha pasión que le da esa característica que la hace diferente. Caraqueña, pero desde los ocho años se encuentra residenciada en los Altos Mirandinos, lugar de donde nunca se quiso desprender.

“Desde que tengo uso de razón he sido muy activa, de pequeña, patinaba, montaba bicicleta, por donde vivo me lanzaba en carrucha, patinetas, en fin, me encantaba lo extremo, de hecho todos mis amigos me decían “Cool Mc Cool”, Yo amo el peligro, siempre he sido así, me gusta ser así”.

Heuyení con su forma de ser, entrega y humildad, se ha convertido en un gran ejemplo a seguir. Su muestra de lucha y ganas de alcanzar metas es indescriptible. Por otro lado, iniciar una conversación con ella, es salir repletos de una energía positiva difícil de explicar.

Aseveró que, por poseer una calidad de vida llena de muchas ocupaciones, le impide de cierto modo poder dedicarse de lleno a un deporte específico. “Pero me gusta hacer ejercicios, trotar, correr, brincar, bueno estar en constante actividad física”.

También se inició en el baile de la mano de Anita Vivas durante ocho años, flamenco con Siudy Quintero 10 años. “Como digo siempre he estado en constante movimiento, soy hiperactiva”.

En el ámbito profesional rememoró que la comunicación social era una carrera que le apasionaba, especialmente el área de producción de televisión, y logró egresar de la Universidad Central de Venezuela como Licenciada en Comunicación Social.

Comunicadora extrema

“Antes de graduarme, trabajaba en la Alcaldía de Los Salias, en el departamento de prensa, pero de verdad que lo mío no era escribir. Me gozo más en la producción de televisión, el estar detrás de cámaras y todo lo que se hace antes de que salga un programa al aire”.

En busca de conseguir mayor experiencia en ese ámbito, logró formarse en distintos canales de televisión como, Radio Caracas Televisión en el programa Fama y Aplausos, luego pasó a Televen en la producción, Un Camino a la Fama, Como Lo Hicieron y Mundo de Sueños. Ahí cerró su ciclo como productora en el canal.

“Seguidamente me fui a La Tele y ahí comencé produciendo A Medio Día y bueno en ese espacio me comenzaron a dar la oportunidad de salir en cámara haciendo pequeños micros, cubriendo eventos y me gustó, luego estuve en Lo Q´ Ellas Quieren, pero mi fuerte siempre fue el Fitness y ahí me dieron un espacio”.

Recordó que en el programa se encargaba de invitar a los instructores, daban la clase, ella los seguía, hacía ciertas preguntas pero no entraba a profundidad en el tema, a pesar de que le gustaba en cantidades industriales.

“Cuando salí del programa, mi esposo me dio la idea de por qué no crear mi propia marca Mundo Fitness, porque me gusta bailar, soy buena en técnicas de combate y tonificación e integral, entonces de ahí me quedó esa espinita y por qué no crear mi propia marca de entrenamiento”.

El primer canal que puso sus pantallas para exponer su producto fue MiraTV, una televisora regional. “Estuve ahí durante seis meses y luego me fui Meridiano TV, me comencé a certificar en varias ramas de entrenamiento y pasé por diferentes modalidades y estuve dos años ahí, para así pasar a el Canal i”.

Esta increíble mujer explicó que tiene infinitas capacitaciones que le han ayudado a desarrollarse profesionalmente. “No es solo tener cara bonita, la modelo y conductora, cada día aprendía más cosas. En Canal i crecí, me dieron una hora de programa e incorporé la sección de cocina.

Un sueño cumplido

Actualmente se destaca en un espacio en el programa Mujeres en Todo, transmitido por Globovisión todos los viernes a las 10:00 am, además de hacer radio en los Altos Mirandinos, en Mía 105.7 FM de lunes a viernes de 4:00 pm a 5:00 pm.

“La radio me parece un mundo súper interesante, pero no me apasiona tanto como la televisión, si me ponen a escoger entre los dos medios, creo que dejaría la radio, la televisión es donde siempre he estado y donde me he mantenido y es lo que realmente me atrapa”.

Añadió que le gustó entrenar a personas, debido a que más que ser animadora quería empezar a ayudar a las personas a activarse con la calidad de vida. “Cree mi team, que entreno en la mañana o al aire libre y en la tarde también tengo un grupo, es promover la calidad de vida, recomendaciones”.

Reveló que después de estar bandeando, decidió crear su propio centro de entrenamiento funcional personalizado con el mismo nombre Mundo Fitness, considerando que es un sueño que tenía desde hace mucho tiempo.

“Dios mediante para mayo, estaría inaugurando. Solo se trabajará con implementos, pelotas, mancuernas, ligas, soga de batalla, es algo muy personalizado, porque más que la cantidad de ejercicio lo que yo busco es la calidad”.

Como consejo, puntualizó que las personas se deben aplicar. “Este negocio se puede lograr pero debes rodearte de gente que de verdad te quieran ayudar. No es solo el dinero sino la satisfacción y el crecimiento personal”.

Por último, agregó que es una persona que le gusta ayudar a los demás y transmitir sus conocimientos para el bienestar de quienes lo necesiten. “En mis redes sociales expongo cuatro mensajes claves que emiten lo positivo como, nunca te rindas, nunca dejes de creer en ti, nunca digas que no puedes y dile no al exceso de belleza”./RR/lb/Foto: William Sánchez/