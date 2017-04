Durante el Triduo Pascual se acentúa la adoración eucarística antes de misa, los Vía Crucis y las procesiones.

El Viernes Santo se recuerda el vía crucis, así se llama al camino que Jesús tuvo que recorrer llevando sobre sus hombros el madero en el cual iba a ser crucificado. Su muerte en la cruz y su sepultura. Constituye el núcleo central de la Semana Santa.

En este día recordamos cuando Jesús muere en la cruz para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. Esa fecha no se celebra la Santa Misa y las hostias se consagran para poder entregarlas el Sábado de Gloria, tiempo en el que retoman las ceremonias.

En las iglesias, las imágenes se cubren con una tela morada al igual que el crucifijo y el sagrario está abierto en señal de que Jesús no está.

El color morado en la liturgia de la iglesia significa luto. Se viste de negro la imagen de la virgen en señal de luto por la muerte de su hijo.

Para los católicos, el Jueves y Viernes Santo son un tiempo de preparación, pues reflexionan sobre la muerte de Jesús y los días en su sepulcro, mientras esperan la resurrección del hijo de Dios.

Conoce los mitos y creencias del Viernes Santo

¿Recuerda usted algunos mitos y creencias populares sobre esta época? Hablamos específicamente del “Viernes Santo”.

Prohibido consumir carne

Únicamente se puede consumir pescados y mariscos. Esto si no se está haciendo el ayuno que manda la iglesia durante este día.

2- Abstenerse de realizar algunas actividades

Algunas abuelitas aseguran que no se debe escuchar música profana, sólo música sacra; no se puede bailar, es pecado fumar o acercarse al humo del cigarrillo que otro esté consumiendo y no está permitido tomar licor ni ir a trabajar.

3- No se pueden realizar oficios domésticos

Parte de las creencias también indican que no se puede barrer, limpiar, lavar, cocinar, entre otros, por lo que en muchos hogares aún se preparan los alimentos el día anterior.

En el caso de los niños se les prohíbe jugar, correr, andar en bicicleta o practicar fútbol, pues es un día de luto que se tiene que respetar. Algunos ancianos aseguran también que meterse a un río, piscina o mar en Viernes Santo se convierte en pez, por lo que aún se escuchan esas frases en algunos hogares tradicionales que prohíben cualquier tipo de paseo a pesar que una oportunidad única en el año para contar con días libres.

Triduo y Vigilia Pascual

Se conoce como Triduo Pascual a los tres días en que los católicos celebran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo

El triduo estaba formado originariamente por el Viernes y el Sábado santos como días de ayuno, lectura de la pasión y vigilia, junto al Domingo de Resurrección.

Hay que destacar que durante los tres días siguientes al Domingo de Ramos las parroquias aprovechan para hacer retiros espirituale e

Incluso, en las parroquias que habitualmente no lo hacen, se recita el Laudes y las Vísperas.

En estos tres días se acentúa la adoración eucarística antes de misa, los Vía Crucis y también las procesiones.

¿QUÉ SIGNIFICA?

La palabra Viene de raíces latinas que significan, en esencia, “tres días” o “período de tres días”

Hoy en día se refiere al tiempo litúrgico que sigue a Cuaresma y precede a la temporada de Pascua.

Entretanto el Sábado Santo es una las fechas más señaladas dentro de las celebraciones de la Semana Santa. Es el tercer día del Triduo Pascual. Es el día de espera litúrgica por excelencia, de espera silenciosa junto al sepulcro, que se manifiesta con la ausencia de celebraciones o símbolos visibles en las iglesias.

En esta fecha no se realizan actos litúrgicos en recuerdo de la muerte de Jesús. Los templos se mantienen cerrados durante la mayor parte del sábado hasta la celebración de la Vigilia Pascual ya por la noche o madrugada del Domingo de Resurrección.

Los católicos acompañan a Cristo al lado de su sepulcro meditando en su pasión y su muerte. No están de luto y tampoco están velando a un difunto. Este día se hace balance, agradeciendo y glorificando al Señor por su inmenso amor y por el haber muerto para la redención de todos.

Por la noche se celebra la Vigilia Pascual la cual nos introduce en el domingo más importante de la historia, el de la Pascua de Cristo.

Después de la Vigilia solemne o espera nocturna de la resurrección, se desborda la alegría pascual que dura los cincuenta días subsiguientes.

Esta celebración suele ser larga, sin embargo tiene cuatro partes importantes:

Celebración del fuego nuevo. Al iniciar la celebración, el sacerdote enciende un fuego nuevo con el que prende el cirio pascual, que representa a Jesús. Sobre el cirio, marca el año y las letras griegas “Alfa” y “Omega”, que significan que Jesús es el principio y el fin del tiempo y que este año le pertenece.

Liturgia de la Palabra. Se acostumbra leer siete lecturas. Esta es una manera de conocer más a fondo nuestra historia y recordar el camino de amor que Dios ha seguido desde el momento que nos creo, hasta el cumplimiento de su promesa de no dejarnos solos, con la venida de Jesús al mundo.