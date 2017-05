Desde que el Centro de Especialidades Médicas Odontólogicas (CEMO) de Los Teques, en las inmediaciones del Pronto Socorro, abrió sus puertas, ha atendido a 3.512 pacientes en sus diferentes servicios, sobre todo en las áreas de odontología y laboratorio.

La información la suministró la coordinadora del recinto, María Amparo Rico, quien indicó que hasta abril hubo 3.228 atendidos, y los demás son la suma de lo que va de mayo.

“A veces acuden más a trauma, otras a gastro. A excepción de odontología, tienen más o menos las mismas cifras. Esta semana fueron 36 pacientes en ginecología, 28 en traumatología y 23 en medicina interna”.

En el lugar se ofrecen consultas gratuitas de gastroenterología, ginecología y obstetricia, pediatría, cardiología, medicina interna y familiar, traumatología y laboratorio. El servicio odontológico incluye endodoncia, cirugía, odontología general preventiva y curativa. Además, cuenta con un Centro Radiológico de Imágenes Médicas.

“En estos momentos no se están ofreciendo citas para odontología, debido a la gran cantidad de usuarios que acuden, y cuando se les da una fecha que no es cercana se molestan y no entienden que no son los unicos que vienen. Sabemos que en un centro privado están costosos los procedimientos, pero tienen que poner un poco de su parte”.

Apuntó que la historia se lleva de manera computarizada, lo que permite que la persona que haya recibido asistencia y viaje a otra zona donde también haya un CEMO, solo con colocar el número de cédula ya el doctor tendrá el registro.

Asimismo, destacó que cuentan con todos los especialistas, la atención es de lunes a viernes y el único requisito es una orden emitida por cualquier ambulatorio de la Red Francisco de Miranda, la copia de la cédula y una carta de residencia expedida por el consejo comunal o junta parroquial./ac/YR