Enfermera a cargo de recibir a pacientes del ambulatorio María Isabel de Rodríguez en Carrizal, precisó que solo en la mañana de este sábado había admitido un total de 17 pacientes y la mayoría de las patologías eran cuadro severo de asma.

Reveló que todas las urgencias han sido atendidas con normalidad, asegurando que cuentan con los insumos necesarios por lo que no han tenido ningún tipo de quejas por parte de los convalecientes.

De la misma forma, informaron estar contentos por la atención que está brindando el ambulatorio en la actualidad. Manifestaron que ha sido bueno y complaciente el cuidado suministrado por doctores y grupo de enfermeros.

Jorge Loaiza, paciente “De mi parte los felicito, llegué con gastritis y de una vez me atendió el doctor de turno y me colocaron tratamiento para el dolor. Me voy muchísimo mejor y agradecido por la atención”.

Aseveró que su hija recientemente había acudido al recinto por problemas de asma y fue tratada de igual forma, además que recibió tratamiento de nebulización./RR/lb/Foto: Juan Carlos Blanco/