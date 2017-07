Precios suben con cada aumento de salario

Los antigripales y medicamentos para migrañas aún se consiguen en las farmacias de la ciudad, pero el precio ha aumentado al menos tres veces en lo que va de año, debido al problema inflacionario que existe en el país.

Antonio Hidalgo, quien se desempeña como farmacéutico, manifestó que los antigripales están costando desde Bs. 2.776 en adelante, los más costosos pueden llegar a Bs. 7 mil. “A principios del año pasado un medicamento para la gripe estaba alrededor de Bs. 390, los más caros se conseguían a Bs. 1.200. Este año he visto el aumento de los remedios cada vez que sube el salario mínimo”.

Por otra parte, para calmar la migraña se consigue: Ibutanmigra que es a base de ibuprofeno y Migradorixina, el costo es a partir de Bs. 13 mil, en Farmamigo II, ubicada cerca de la parada de El Rincón.

Rosa Toro, compradora, manifestó que para dolor de cabeza prefiere no usar medicamentos debido a los altos costos. “El año pasado conseguía las pastillas en Bs. 5 mil, era accesible. Comprarlo en Bs. 13 mil es más del doble, una exageración”.

Indicó que el aumento de sueldo no alcanza porque solo en medicamentos se acaba una quincena. “Es alarmante porque pronto no podremos pagar cierta cantidad para calmar una dolencia. Sin embargo, dentro de los económicos considero que los antigripales aún están accesibles, pero he conocido compañeros que ni Bs. 2.776 tienen en su bolsillo”./AL/lb/