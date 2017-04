A diferencia de otros días, se encontraba con gran cantidad de pacientes

En los recorridos que se habían realizado anteriormente por el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Padre Cabrera, se pudo observar que la afluencia de pacientes era poca. El día de ayer, la sala de espera se encontraba abarrotada de personas de todas las edades.

Por medio de los usuarios se pudo conocer que los especialistas se encontraban completos y estaba corriendo rápido la cola para consulta. Algunos con fiebre, otros con malestar general, problemas en la vista, síndromes respiratorios, cuadros diarreicos y febriles, eran las patologías que más tenían.

David Camejo, uno de los usuarios, expresó que, “es primera vez que me acerco a este CDI, vine porque tengo un problema en el ojo, tengo una molestia y estoy esperando mi turno. De verdad que la doctora está atendiendo rápido y lo más importante es que están los especialistas”.

Asimismo Carmen Tovar, indicó que, “estoy esperando para que la doctora me de un récipe para mi papá, siempre he venido y no me puedo quejar del trato, las veces que me han atendido lo han hecho de la mejor manera”.

Por otro lado, Isabel Rojas apuntó que, “mil veces prefiero venirme para acá, se que me van a atender de la mejor manera y no me tendrán corriendo de un lado a otro como pasa en el Hospital Santaella. Allá es un proceso para que a uno lo revisen y al final salimos con el malestar sin que nos vea el médico”.

Destacó que, “en este lugar cuando tienen las medicinas nos las facilitan sin tanto alboroto, en cambio en otro lado, una tiene que ingeniárselas y recorrer varias farmacias para poder conseguir alguna medicina o material para ser asistidos”.

El equipo reporteril del diario Avance se dirigió a hablar con la directiva, para que indicará el balance de pacientes atendidos, pero se encontraban en otros compromisos. De igual manera se pudo constatar que después de la semana mayor, los centros de salud vuelven a tener gran visita de pacientes./YR/lb/Foto: William Sánchez/