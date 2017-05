La sala de espera del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Padre Cabrera solo contaba con dos pacientes este domingo, mientras que los demás usuarios se encontraban hospitalizados.

A diferencia de otros días de la semana que se encuentra lleno, los sábados y domingos son muy pocos quienes se acercan, según indicó una de las trabajadoras, quien señaló que todos los especialistas estaban en el lugar.

Larry Rodríguez, uno de los pacientes, relató que “llegué con un malestar y me dieron la asistencia necesaria, no esperé mucho para que la doctora me viera, me mandó a hacer unos exámenes aquí mismo, de verdad me atendieron súper rápido”.

Carmen Torres, usuaria, manifestó que “la atención aquí siempre ha sido buena, no es la primera vez que vengo, en esta ocasión tengo malestar, vómito y diarrea, quiero que la doctora me revise y si de una vez me puede facilitar un medicamento, como en otras ocasiones ha pasado, mucho mejor”.

Entre los casos más frecuentes en este y otros ambulatorios, destacan afecciones de la piel, síndromes virales, cuadros diarreicos, problemas respiratorios, hipertensión, traumatismos y heridas./YR/ac/Fotógrafo: Alejandra Ávila