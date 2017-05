Madres y representantes que se encontraban en el área de Pediatría del Victorino Santaella informaron al equipo reporteril del diario Avance que desde hace más de un mes el aire acondicionado en esa zona presenta fallas.

María Bogado, abuela de una niña hospitalizada, indicó que los infantes sudan demasiado y a la gran mayoría les ha dado fiebre.

Apuntó que algunos de los padres que se encuentran con ellos han presentado molestias en la garganta. “Hemos pensado hasta en traernos un ventilador”.

Por otro lado, declaró que deben comprar insumos como inyectadoras, mariposas, antibióticos, entre otros, pues en el centro de salud no hay. “La atención de los médicos es buena, pero ellos no tiene con qué trabajar y uno debe adquirir todo por fuera. No hay ni siquiera cloro para limpiar los baños, que no lucen nada higiénicos”.

Yadira Ruiz concordó con Bogado en relación con la carencia de insumos. “No hay gasas ni inyectadoras. Los médicos te mandan a comprar de todo, además solo está trabajando un consultorio”; mientras que Lisberi Pekle recalcó que fueron pocos los doctores que estaban ayer.

“Trabaja a 50% de su capacidad”

El subdirector del recinto, Eleazar Gutiérrez, reconoció que existe una falla en el aire acondicionado por falta de gas, el cual no se consigue, aunque aclaró que el problema no tiene un mes.

Además, recalcó que el chiller (aparato que se encarga de que el aire llegue a los diferentes espacios) debe ser cambiado, pues ya cumplió su tiempo de uso.

“El aire está trabajando a un 50% de su capacidad y se tienen cubiertas las áreas críticas como pabellón y terapia intensiva pediátrica”.

Dijo que la Dirección de Salud y el Ministerio ya fueron notificados de la situación y se está haciendo todo lo posible para reparar el problema.

En cuanto a los insumos, manifestó que existen deficiencias, ya que no cuentan con yelcos 24, inyectadoras de 10 y 20 cc. “Tampoco tenemos algunos medicamentos y en traumatología no hay guata”.

Enfatizó que pese a las deficiencias, los doctores están atendiendo a los pacientes./ac/Fotos: Williams Sánchez