Familiares que estaban en las afueras de la emergencia del Victorino Santaella manifestaron su descontento ante el trato y la asistencia que se les brinda tanto a los pacientes, como a sus acompañantes.

Rashel Vargas relató que “trajimos a mi abuela porque le dio un ACV y además le consiguieron un tumor en el cerebro, pero podemos decir con toda seguridad que en este lugar no la han sabido atender, no tienen medicamentos ni insumos”.

“Apenas cuentan con suero para hidratar a los pacientes y mantenerlos así, de hecho están mandado a algunos referidos al Pérez Carreño, donde no se sabe si están en las mismas”.

“Los médicos de aquí no quieren operar, no quieren hacer nada. Lo único que está funcionando es rayos X, de resto es caótico. A los que vienen de emergencia los mandan para otro lado. Hasta un señor falleció porque no le prestaron la debida asistencia”.

Sostuvo que “a mi abuela la tuvieron un tiempo en la emergencia, ahorita la pasaron a otro lugar, donde no se nos permite verla, y estamos en incertidumbre. Solamente salen a cada rato a pedirnos yelcos e inyectadoras, porque ellos no tienen nada”.

“Desde las 7:00 am del sábado que la ingresaron, ha sido pudo pedir y pedir, para sacarle la sangre, tenemos que realizarle los exámenes en laboratorios privados porque no hay reactivos, nos tienen en una corredera”.

Asimismo, apuntó que “algunos doctores que se encuentran de guardia nos dicen que no hay especialistas, pero eso es falso. Entonces uno tiene que moverse por otros lados, nos niegan el neurocirujano, cuando ese médico sí está en las instalaciones. En pocas palabras, arman su rollo para no atender”.

Ambulancias “de adorno”

Enfatizó que “cuando de aquí mandan a trasladar a una persona a otro centro de salud, se debería tener una ambulancia disponible, y no la hay. El sábado en la noche se encontraban cuatro unidades estacionadas y se necesitaba movilizar a una señora y fueron incapaces de conseguirle una”.

“Entonces esas están ahí paradas de adorno, mientras que los familiares tienen que ver como pagan una unidad privada para poder salvarle la vida a su familiar”./ac/YR/Fotógrafo: Alejandra Ávila