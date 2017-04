Algunas dosis están agotadas y otras se consiguen hasta en Bs. 150 mil

Son muchas las complicaciones que pueden presentarse por el hecho de que los niños no cumplan el esquema normal de vacunación, esto se puede convertir en una situación grave, debido a que protegen a los bebés de las enfermedades. ante la escasez de algunas, los padres se han visto en la necesidad hasta de trasladarse a otras ciudades.

El pediatra Miguel Ángel Estrada, manifestó que entre las enfermedades se encuentran la difteria, el tétano, la tosferina, hepatitis B, los virus de influencia entre otros, “la rotavirus, hepatitis A, varicela, trivalente viral, que es sarampión, parótidas, rubéola y fiebre amarilla son las dosis que están en el esquema que debería cumplir el Ministerio de Salud”.

“Sin embargo, por los problemas que atraviesa el país, hasta la misma entidad de salud, ha dejado de cumplir muchísimas veces con los programas de vacunación. Los padres dicen muchas veces que no encuentran las inyecciones, que van a la sanidad, a los dispensarios, al hospital, u otro sitio donde se la puedan colocar y no las hay”.

Por otro lado, el costo en los privados son elevados, “en nuestro edificio hay un consultorio donde se colocan y en la Cascada existe otro, esto es en los centro mirandinos. Además muchísimos de los pediatras le piden a los laboratorios que suministren las dosis que normalmente mandaban, y dicen que no las tienen”.

Brote de difteria

“Por ejemplo, hace poco tuvimos problemas con la difteria, que está incluida en la dosis triple, con la tosferina y el tétano, que además es uno de los componentes de la pentavalente. Entonces hubo brotes de esta enfermedad porque no se vacunó, igualmente va a pasar con las demás”.

“El llamado es para el Gobierno, para que tome cartas en el asunto y agilice el suministro de las dosis, el que no tiene el dinero, ¿cómo va a hacer para pagar una inyección que le cuesta hasta más de cuatro sueldos mínimos?”./lb