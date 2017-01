Desde hace dos semanas comenzaron a llegar

En lo que va de año en distintas droguerías de la ciudad, se pudo constatar que todas se encuentran con suficientes suplementos vitamínicos para los más pequeños de la casa, que pese a los altos costos, las ventas no se han visto afectadas, aseguran encargados.

Miguel López, responsable de una farmacia manifestó que han llegado bastantes vitaminas pediátricas como, ácido fólico, Carnisin, Wampole, vitamina C, Letisan, Kidcal y Nov Hepar que hasta ahora es la más económica con un precio de Bs. 627.

Aseveró que pese a los precios, las personas de igual forma los adquieren por ser medicinas prescritas por médicos pediatras. “Lo que más se llevan es Vitamina C y el Carnisin”.

Asimismo, una farmaceuta, comunicó que desde hace dos semanas comenzaron a llegar las vitaminas pediátricas. “Como los laboratorios comenzaron a trabajar hace poco, ya nos está llegando, pero con precios muchísimo más elevados. Sin embargo los que vienen a comprar se quejan”.

Por su parte, Grecia Hernández, lugareña. Expresó que la situación país ha hecho complicada la adquisición de medicamentos para niños. “A pesar de todo se tiene que hacer un esfuerzo para comprar lo que le mandan a mis pequeños, sobre todo las vitaminas que son tan importantes para el crecimiento”.

Señaló que este año los rubros están llegando cada vez más costosos. “Una vitamina que me costaba Bs. 1.200 a finales del año pasado, hace poco volví a preguntar y me dijeron que en Bs. 4.500. no sé a donde vamos a parar”./Rosangel Rebolledo/lb/Foto: Juan Carlos Blanco/