Desde tempranas horas de este sábado, realizaron la jornada de esterilización quirúrgica voluntaria en el hospital Victorino Santaella, en donde se beneficiaron 200 mujeres guaicaipureñas.

María Méndez, de 43 años, aseguró estar contenta porque no tuvo que gastar ni un bolívar en la intervención, ya que en el HVS le efectuaron todos los exámenes, y las enfermeras han estado atentas con las pacientes.

“El Gobierno de Calle pasó casa por casa por Lagunetica, La Cocuiza, llenando las planillas en los urbanismos. En un mes me llamaron, el proceso ha sido rápido, los doctores me han atendido bien y estoy contenta por la labor”.

Agregó la importancia de que esterilicen a otras mujeres que no cuenten con los recursos, debido a que hay muchas jóvenes que tienen hasta seis hijos.

“Espero que sigan con este proyecto para que beneficien a gran parte de la población que amerita una mano amiga”.

Pacientes dan a luz contentas

Ana Barreto narró que se trasladó al hospital para que su hija diera a luz. “He estado con ella, la han atendido bien, llegó a las 11:00 am y tuvo al niño a las 11:20 am, no nos han pedido nada de insumos por ahora. Estoy satisfecha con el trabajo de los médicos y enfermeras”.

De igual manera, María Hurtado relató que el área de maternidad funciona excelente, pues a su hija se le realizó una cesárea y ha contado con buena suerte, ya que no le han pedido ningún medicamento./AL/ac