La directora general de Salud Miranda, Maggia Santi, lamentó el grave deterioro que presenta la red de salud pública en el país, debido a que en 2016, se registraron aproximadamente 200 mil casos de malaria, siendo esta la cifra más alta en los últimos 45 años.

“El 2016 concluye para Venezuela con el desarrollo de epidemias de malaria y Difteria. Sobre la primera enfermedad, esta se extendió a 17 estados del país, incluyendo Miranda, al igual que la difteria, casos que no se reportaba por más de 24 años y hoy se notifica en seis estados. Todo esto se debe al abandono, el desconocimiento y la improvisación en los programas de control de la malaria y de inmunizaciones. Esto se evidencia con el reciente brote de Encefalitis Equina registrada en el estado Lara, como consecuencia de la no vigilancia y no vacunación de los caballos. Por la falta de seriedad ante esos casos, 32 equinos y mulas afectados amenazan con infectar seriamente a los humanos con esta enfermedad”, dijo.

Asimismo, indicó que de las 76 enfermedades y eventos de salud pública bajo vigilancia epidemiológica y de notificación obligatoria semanal a nivel nacional y de acuerdo a datos del Ministerio del Poder Popular para la Salud, 47,3% presentaron una tendencia al aumento en la incidencia de casos como las Diarreas agudas, la Fiebre Tifoidea, las Neumonías y las Parálisis Flácidas, asociadas estas últimas a las complicaciones neurológicas de la infección por el virus del Zika.

Destacó que el Ministerio del Poder Popular para la Salud debe presentar acciones ante enfermedades que anteriormente estaban controladas, a través de políticas de salud públicas responsables y organizadas.

“El abordaje de esta compleja problemática de Salud Pública debe iniciarse con el mejoramiento, ampliación y reforzamiento de la capacidad de diagnóstico, tanto clínico como de laboratorio y epidemiológico, con la capacitación, dotación de recursos a todos los niveles de atención. Las acciones de control y mitigación, además de las actividades de información y de educación, prevención en las comunidades. Salud Miranda exhorta al Ministerio del Poder Popular para la Salud a sumar esfuerzos para abordar esta compleja problemática de Salud Pública”, expresó.

IRA disminuyó en 53.4%

Según el boletín epidemiológico de Salud Miranda, correspondiente a la semana 52, un total de 344 casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) fueron atendidos en la Red de Salud Francisco de Miranda, en comparación a los 638 de la semana anterior, lo que representa una disminución del 53.4%.

Maggia Santi, directora general de Salud Miranda, indicó que la causante principal de esta incidencia se debe al factor ambiental, específicamente a la disminución de las lluvias en la entidad.

“Del total de los casos de Infecciones Respiratorias Agudas, el 88,08%, es decir 303 corresponden a Altos Mirandinos y 39 a Guarenas-Guatire. Es importante destacar que para evitar este mal, es importante que en estas fechas, cuando la temperatura baja considerablemente, las personas se abriguen bien, principalmente en las zonas frías de nuestra entidad, tales como en el Área Metropolitana y Altos Mirandinos”, dijo.