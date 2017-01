La falla fue originada por el presunto hurto de un cableado

Desde las 4:00 de la mañana de ayer, el Victorino Santaella se quedó sin luz, debido al presunto hurto de los cables que se encontraban en la subestacion de Corpoelec situada en el sótano del hospital.

La situación generó que varios pisos quedaran sin servicio eléctrico, lo cual complicó el trabajo de los médicos. El subdirector del centro de salud, Eleazar Gutiérrez, informó que “se reportó una explosión y se presume que está dentro del esquema del sabotaje permanente que se está presentando en el hospital. Unas veces son los ascensores y así se ha desplegado en diferentes áreas”.

“De todas maneras vamos a llamar a los organismos de seguridad del Estado para que tomen cartas en el asunto, las plantas se encuentra operativas, tenemos tres que funcionan con gasoil, esas están cubriendo las zonas más críticas, que serían algunos pisos y áreas quirúrgicas”.

Sostuvo que esperan que Corpoelec resuelva la situación lo más pronto posible. “Las plantas que estamos utilizando también tienen cierto tiempo, son cuatro horas, tenemos una en reserva y estamos tratando de conseguir una batería grande para poder solventar en caso de que pasen las cuatro horas y todavía no se haya resuelto nada”.

Señaló que los equipos no son problema porque tienen un sistema de protección. “Lo que verdaderamente nos tiene intranquilos es el tiempo que puedan durar las baterías de las plantas auxiliares”.

Médicos hicieron magia

Personal médico, que prefirió mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, sostuvo que “nos las estamos viendo negras para atender a los pacientes, tenemos a uno grave en terapia intensiva que está respirando por monitor y es de baterías, tememos que se apague y el paciente empeore”.

Enfatizaron que desde la mañana estaban pidiendo al subdirector que resolviera la problemática y él les dijo que se encontraba de manos atadas. “Ya no sabemos qué hacer, el director no ha parecido por estos lados, tuvimos que atender a un paciente afuera de la emergencia, y nos da miedo que llegue otro grave, porque no estamos en las condiciones de prestarle la atención”.

Agregó que en las instalaciones se han presentado varios hechos delictivos. “No sabemos si son los mismos familiares de los enfermos los que se han encargado de despojar a varias personas de sus pertenencias, esto es una cueva de lobo y se están aprovechando de eso, necesitamos pronta solución”./Yuskeili Romero/ac/Foto: Alexander Offerman/