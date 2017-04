La aplicación de primeros auxilios es una instrucción fundamental que todas las personas deben saber, desde los más chiquitos hasta los más adultos. Debido a que este conocimiento puede ser el motor fundamental para mantener a salvo la vida, de quien requiera atención previa a la de un médico especializado.

Es importante recodar que, no todos los individuos se encuentran aptos para ponerlos en práctica, puesto que el mal uso de ellos podrían ocasionar consecuencias que lamentar. Es por esto que deben estar lo suficientemente capacitado para hacerlo.

Ante un accidente, se debe recordar una serie de normas que no se pueden pasar por alto, como actuar si se tiene seguridad de lo que va ha hacer, si hay duda es preferible no hacer nada, porque es probable que el auxilio que preste no sea el adecuado y contribuya a agravar al lesionado.

Empresas y escuelas deberían sumarse para realizar constantes talleres sobre el tema, puesto que podría ser realmente significativo con el tiempo. Asimismo, mantener, en la medida de lo posible, el botiquín equipado ante cualquier caso de emergencia./RR/no/Foto: Victor Useche/