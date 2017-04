Debido a que hoy se conmemoran los 30 años de nuestro medio impreso, se quiso hacer honor a aquellos que formaron parte de la portada de lo que fue la primera edición de la revista Avance, en 1984, la cual se tituló, “Elba Fermín: Díez años de excelencia educativa” condecorando a aquella pedagoga con guáramo, y que, además, en esa ocasión se destacaba como directora de Educación del estado Miranda.

Logró aparecer en la portada por su amplia trayectoria y experiencia intachable. Era muy reconocida por muchos gremios por la fuerza en defender a los trabajadores y por la lucha para firmar los contratos colectivos y que además, al igual que ahora, se mantiene involucrada en temas políticos.

“Rómulo Herrera es como mi hermano, él se la pasaba con su camarita en la plaza Bolívar, en cualquier lado tomando fotos y con mucho esfuerzo pudo sacar adelante su sueño, que era montar el primer periódico de Los Teques”.

“El Avance, para mí, significa muchas cosas, ya que lo vi nacer, viví sus inicios, además del cariño que le tengo a Rómulo que trabajó duro para mantenerlo fortificado. Fue él, quien supo como sacar adelante este medio y darle prestigio, a pesar de los altibajos que existían, como la falta de papel, tinta, entre otras cosas. En aquellos tiempos la gente se mataba para comprarlo”.

Tener una conversación con esta increíble mujer es inundarse de una energía muy especial, es genuina, amigable, alegre y por supuesto una profesora indiscutible, de esas que atrapan tu atención, con solo una palabra.

Han pasado más de 40 años desde que se adentró en el mundo de la educación especializada en Castellano y Lliteratura, profesión que durante todo este tiempo le ha brindado y le sigue brindando un sinfín de satisfacciones y que, además, aseguró que estará involucrada a ella, hasta que tenga vida.

Elba Fermín de García, es oriunda del estado Sucre, específicamente de Río Caribe un pueblo que lo recuerda de una manera muy especial. “Era una comunidad muy bonita que vivía y sigue viviendo de la pesca, pero mi mamá no quería esa vida para ninguno de sus cuatro hijos y tuvimos que emigrar en busca de mayor educación para todos”.

“Recuerdo que los estudios en mi pueblo llegaba hasta cuarto grado y listo, mi mamá no quería que nos quedáramos así, luego pasamos a Carúpano donde se veía clases hasta sexto grado, por último nos radicamos en Caracas, donde continué mis estudios”.

Afecto inquebrantable

Mencionó que en Catia tuvo la oportunidad de formarse en la normal de mujeres Gran Colombia, donde se graduó como maestra, sin embargo aquellas ansias de salir adelante y no quedarse estancada, hizo que ella, junto a un grupo de amigas, se inscribieran en el Pedagógico de Caracas, donde salió egresada en su especialidad, Castellano y Literatura.

Consecutivamente, consiguió trabajo en la U. E. Consuelo Navas Tovar en Petare. “Ahí fui profesora y directora. Recuerdo que era muy chiquita para muchos alumnos y entre todos contribuimos para la ampliación del plantel. Es increíble, pero de esa escuela salieron personajes importantes como José Báez, Luis Sojo y hermanos”.

Entre risas, rememoró que cuando trabajaba en dicha institución les decía a sus alumnos que “¡aquí no quiero personas que vayan agarrar otro camino, yo quiero aquí profesionales y el que no se ajusté va llevar palo!”.

Asimismo, manifestó que por ser la mayor de sus hermanas tuvo que trabajar fuerte para dar el ejemplo a todas. Se desempeñó como educadora, durante dos años, en una escuela ubicada en Ocumare del Tuy.

Fue referida para aquella localidad por la dirección de educación, junto a una colega que a lo largo de los años se convirtió en su mejor amiga, Dolores Rojas, quien fue su compinche y que lamentablemente la muerte de ella fue la única responsable de su separación.

“Fuimos muy unidas, inseparables, como la uña y el mugre, cumplíamos el mismo día, ambas fuimos madrinas en nuestros matrimonios, fue una amistad muy linda, pero ella solo me ganó fue en la cantidad de hijos, porque yo solo tuve tres niñas y ella 7 muchachos”.

Indicó que, después de la experiencia en Ocumare, volvieron a Petare y posterior les salió trabajo en la U. E Rodríguez López, acá en Los Teques. Se percató de que aquí, para ese tiempo, no existía contrato colectivo, entonces se convirtió en una líder en la lucha para que el Gobernador de turno firmara el primer documento.

Altruismo formidable

“Siempre estuve pendiente de ayudar al que necesitaba y por eso no me quedó de otra que convertirme en una luchadora incansable. Hasta el sol de hoy, he firmado todos los contratos colectivos, desde la primera acta convenio, hasta el último contrato que se firmó el año pasado, con el actual Gobernador del estado”.

Esta invaluable mujer, a lo largo de su profesión y de tantos años de experiencias, se ha encargado de asumir retos y a través de sus dotes convertirse en una de las fichas más importantes de nuestra ciudad en la rama de la educacional.

“Estoy obligada a defender a los que trabajan en la educación, con o sin razón y después veremos, porque ese es el valor que tiene el maestro que las comunidades viven de la educación”.

Actualmente, ésta líder se desempeña como presidenta del Sindicato Trabajadores de Educación del Estado Miranda (Sitrem), manteniéndose pendiente de que no se viole ninguna cláusula de los contratos colectivos, además, de ser secretaria de educación regional del partido Un Nuevo Tiempo.

Por otro lado, quiso recordar a José García Carreño, su compañero de vida durante 50 años, quien falleció el año pasado y con el que compartió gratos momentos. “Él era un trabajador persistente, dirigente sindical y le gustaba muchísimo ayudar a cualquier persona”.

Como consejo para los educadores actuales, hizo énfasis en que deben prepararse para la lucha y deben defender sus beneficios a capa y espada, “Al menos cada escuela debe ser un dirigente sindical, que asuma y defienda al gremio”./no

Fotos: Alejandra Ávila

** Elba Fermín de García, más de 40 años siendo una educadora invaluable

ROSANGEL REBOLLEDO