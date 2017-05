El ejemplar Always Dreaming, montado por el puertorriqueño John Velázquez, ganó este sábado la 143 edición del Derby de Kentucky, la primera gema de la Triple Corona de la hípica estadounidense.

El caballo entrenado por el reconocido Todd Pletcher le dio a Velázquez su segundo triunfo en la pista de Churchill Downs, luego del conseguido en 2011 con Animal Kingdom. También es la segunda victoria de Pletcher como entrenador. “Significa mucho este triunfo”, dijo Velázquez, quien ha corrido numerosas vecez para Pletcher.

“Tenemos tanto éxito en el pasado y no hemos ganado el Derby (juntos)”, dijo el boricua acerca de su relación con el entrenador. “Finalmente lo conseguimos junto con este caballo, un aninal increíble.” El potro zaíno relegó al segundo puesto a Lookin at Lee y al tercero a Battle of Midway.

Always Dreaming, que estaba favorito 9-2 en las apuestas, venía de ganar el Derby de Florida y en las cinco carreras previas en su historial había totalizado 650.000 dólares de ganancias.

Por su cuarto triunfo consecutivo este año, el caballo de Pletcher se llevó en este Derby un cheque de 1,2 millones de dólares. El tresañero, hijo de Bodemeister, ahora ha ganado cuatro de sus seis carreras con un segundo y un tercer lugar en sus dos primeras largadas.

Classic Empire, campeón del año pasado en esta pista en la categoría de potros de dos años de edad, quedó en cuarto lugar. Irish War Cry, que compartía el favoritismo con Always Dreaming con iguales momios de 9-2, se aflojó en el final y quedó bien lejos del podio.