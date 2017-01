El Manchester United avanzó ayer a los octavos de final de la Copa Inglesa de fútbol al golear 4-0 al Wigan Athletic en un encuentro que contó con el regreso de Bastian Schweinsteiger, titular en los “diablos rojos” por primera vez en más de un año.

El campeón mundial con Alemania marcó un gol -el cuarto- y brindó una asistencia en la cómoda victoria de los defensores del título en Old Trafford ante un rival de segunda división, detalló DPA.

Marouane Fellaini, Chris Smalling y Henrich Mchitarjan completaron la goleada del equipo dirigido por José Mourinho, que continúa en buena forma tras un inicio de temporada con dudas.

Schweinsteiger, de 32 años, no integraba el once inicial del United desde el 9 de enero de 2016, cuando se lesionó la rodilla en un encuentro de Copa ante el Sheffield United. Debido a sus problemas físicos, Mourinho no lo tuvo en cuenta esta temporada y apenas salió dos veces al campo en partidos de Copa.

El United fue el único equipo de la Premier League que logró avanzar ayer, ya que más temprano quedaron eliminados el Watford y el Hull City, sorprendidos por clubes de categorías inferiores.

El Watford cayó 1-0 ante el Millwall, que juega en la League One, la tercera división del fútbol inglés. Y el Hull perdió 4-1 con el Fulham, que compite en la segunda categoría, la Championship.

En el restante encuentro de ayer, el Sutton United, de la quinta división, continuó su cuento de hadas al vencer 1-0 al Leeds United.