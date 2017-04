Shun Kubo apeló a su alcance y estatura para vencer este domingo en la madrugada al venezolano Nehomar Cermeño en el Edion Arena de Osaka, en su natal Japón, y así ser el nuevo campeón súper gallo de la Asociación Mundial de Boxeo por nocaut técnico en el asalto 11.

El nipón se repuso de un fuerte golpe que le propinó el criollo que lo mandó a la lona en el séptimo round y a base de golpes constantes y efectivos llevó la refriega hasta sus últimas instancias. En el inicio de la ronda 11, el púgil venezolano indicó que se le dificultó continuar combatiendo y la pelea se detuvo.

En declaraciones al Japón Times, Kubo aseguró: “A pesar de que me derribaron en el séptimo asalto, no sufrí mucho daño. Estaba decidido a ir por el round 11 pero mi rival no salió”. Ahora el joven de 27 años amplía su invicto a 12-0 con nueve nocauts.

Por su parte, Cermeño -quien se quejó (según el portal nipón) por una cortadura bajo su ojo derecho en el cuarto round- dejó su registro personal en 26 victorias, seis caídas y un empate, con 15 nocauts y 2 nocauts técnicos.

En declaraciones a Meridiano, el entrenador de Cermeño, Celso Chávez, antes del combate precisó que la pelea iba a ser dura, porque aunque el nativo tenía experiencia y su rival nipón es considerado novato, el asiático tenía más tamaño y alcance que el nacional. “Estoy alerta porque es una pelea de cuidado”, concluyó Chávez.

Con información de Meridiano