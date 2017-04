Venezuela se encuentra actualmente en una situación muy delicada. Terapia intensiva, si se quiere. Y es por esto que el país necesita de cada uno de los venezolanos para brindar su apoyo, fuerza y coraje, desde cada uno de los lugares en los que estos se encuentren.

Tomás Rincón, venezolano insigne y capitán de nuestra Vinotinto, ha tomado la posta de otros jugadores como Roberto Rosales, Salomón Rondón, Mario Rondón o Rolf Feltscher y se ha pronunciado en contra de la represión que está sufriendo el pueblo en las calles durante las manifestaciones de las últimas semanas.

Rincón colocó una fotografía en la que luce una camiseta blanca con el mensaje “No más represión. Esperenza y fe”, acompañado del siguiente mensaje : “No más represión. Venezuela me pongo a disposición para ser un impulsor en el renacer de nuestro país, ¡Fuerza Venezuela!”, todo esto en su cuenta de Twitter personal.

En el Instagram, el de San Cristóbal repitió la imagente, pero el mensaje fue un poco más extenso: “Mis condolencias a las familias que han perdido algún ser querido a manos de la violencia e intolerancia. Mis respetos y admiración a los verdaderos héroes de esta historia, el pueblo. Hago un llamado a la NO REPRESIÓN. En nuestras calles se encuentran abuelos, padres y jóvenes que alzan su voz con la necesidad de ser escuchados, y no podemos ser indiferentes ante este llamado. No podemos sembrar más odio en nuestros corazones, encendamos esa luz interna que tenemos, esa luz colectiva que nos permitirá reconstruir nuestra nación. Por último, quiero decirle a todos los venezolanos que estoy PRESENTE, me pongo a disposición en lo que esté a mi alcance para ser un impulsor del renacer en mi país. Te amo Venezuela”.

Fuente: Meridiano