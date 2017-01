La selección nacional integra el grupo A (América) de la competición junto a Colombia, que hace su debut en el certamen, Argentina y los actuales campeones de Cuba, ante quienes harán su primera presentación en La Habana.

27 boxeadores venezolanos y 2 refuerzos (Darren O’Neill y Cosme Dos Santos) serán los púgiles que conforman a Caciques de Venezuela, para la séptima edición de la Serie Mundial de Boxeo (WSB por sus siglas en Inglés) que arrancarán el 3 y 4 de febrero en La Habana, cuando los criollos visiten a los Domadores de Cuba, actuales campeones.

Los puños de los venezolanos se vienen preparando sin descanso y a doble turno en el gimnasio Pedro Cuggia del Instituto Nacional del Deporte (IND) para el exigente torneo, en el que buscarán superar los cuartos de final, instancia en la que quedaron eliminados ante el Astana Arlans de Kazajistán en la edición pasada.

“Este es un equipo que viene trabajando fuerte y con muchos muchachos jóvenes”, mencionó el entrenador del equipo Alfredo Lemus, que junto al exboxeador cubano Juan Bautista Hernández, son los encargados de poner a tono a los púgiles venezolanos.

“Me siento bien, yo he peleado con los cubanos”, expresó Yoelvis Hernández, peleador de Caciques dentro de los 64 kilogramos. “Le he ganado a campeones mundiales siendo juveniles. Ellos (Cuba) tienen campeones olímpicos como Roniel Iglesias, Yasniel Toledo, Lázaro Álvarez, pero me siento capacitado para afrontar este compromiso”, agregó el nacido en Santa Teresa del Tuy estado Miranda.

“En la primera ronda vamos contra Cuba, un país que es muy bueno en boxeo, pero aquí en Venezuela también los hay, hay Caciques y hay las ganas para afrontar la Serie Mundial, para dejar el nombre de Venezuela en alto”, destaca Angelino Córdova, que se va desempeñar dentro de los 49 kilogramos.

Para la selección de la nómina de Caciques, la Federación Venezolana de Boxeo realizó durante el último trimestre del año pasado, la primera Serie Nacional de Boxeo, de la que salieron gran parte de los boxeadores que van a representar a la bandera tricolor en la WSB.

“Estamos convencidos de la buena preparación que estamos realizando. El año pasado lo cerramos con la Liga Nacional de Boxeo y solo descansamos unos días por lo que estamos en buenas condiciones. Nos encontramos en una carga general y competitiva, creo que estamos preparados para este primer tope con Domadores (Cuba) en la Serie Mundial”, destacó Yoelvis Hernández, que dentro de su categoría pudiera enfrentarse a boxeadores cubanos como Andy Cruz, Kevin Brown y Jorge Moirán, equipo con el que van a rivalizar por primera vez dentro del torneo.

Luego del tope contra el equipo cubano, Caciques deberá viajar a Colombia para la segunda fecha de la WSB, entre el 17 y 18 de febrero, para cerrar la primera fase contra Argentina el 3 y 4 de marzo en Venezuela.