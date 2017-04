El buen presente que vive Rómulo Otero le valió para que este martes, Atlético Mineiro ejerciera el derecho a compra por su ficha, luego de que el jugador llegase el año pasado al equipo procedente del Huachipato de Chile.

El nacido en El Tigre, Anzoátegui, fue adquirido por el equipo galo, que canceló el 50% restante del valor de su ficha.

Otero, que lleva tres goles esta temporada con los brasileños y ha disputado en total 900 minutos, afirmó a la prensa local que siente mucha felicidad.

“La verdad es que estoy muy contento por la renovación. Ahora me tengo que esforzar más en el juego para que la compra que hicieron tenga valor”, compartió el exjugador de Caracas.

Aprovechó la ocasión para agradecer tanto a la afición del Mineiro que “desde que llegué me dio todo su apoyo”, como a sus compañeros de equipo.

El “nuevo Ronaldinho”

El propio Otero ya se ha referido a esta comparativa y no ha dudado en elogiar al que considera su espejo: “No es mi ídolo, pero sí me gusta mucho cómo lanza las faltas. Siempre vi videos suyos de libres directos y trataba de hacer lo que él. Es muy importante el balón parado, sobre todo cuando los partidos están complicados. Yo tengo una responsabilidad. Mucha gente me conoce por las faltas. Trabajo cada día para mejorar en el golpeo”./ac