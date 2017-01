La selección nacional no pudo conseguir un tanto y se complica las cosas para la vinotinto

La Vinotinto igualó, en su tercer partido del Sudamericano en el Sub 20 que se disputa en Ecuador, con una selección boliviana que dio muchas facilidades y espacios en defensa que no supieron aprovechar los delanteros criollos con varias ocasiones claras de gol, que no pudo concretar. Tres empates significa tres puntos que dejan a Venezuela en una complicada posición de cara a la clasificación al hexagonal, porque ahora deben buscar el triunfo ante Argentina que es líder de grupo.

En el primer tiempo, la selección dirigida por Rafael Dudamel se asentó mejor en la cancha y la inclinó a su favor, las aproximaciones de los extremos Córdova y García eran efectivas, pero no así la definición de cara al arco. José Balza tuvo un mano a mano claro ante el guardameta boliviano, sin embargo no logró conectar el balón con facilidad.

La segunda mitad también tuvo a la Vinotinto como protagonista, teniendo más oportunidades de gol ante una selección boliviana que se mostraba conforme con el empate, el ingreso de Yeferson Soteldo le inyectó más dinámica al partido, el de Huachipato fue el mejor de la cancha con sus desbordes y velocidad, pero tampoco podría romper el cero.

El número 9, Ronaldo Peña, tuvo hasta tres ocasiones claras de gol, sin embargo la suerte no acompañó al delante. Bolivia también tuvo una clara con Bruno Miranda, el mejor jugador de la selección del altiplano pero afortunadamente la mandó fuera del arco.