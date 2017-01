Mañana a partir de las 7am, arranca la 52º edición de la Vuelta al Táchira en Bicicletas, uno de los torneos ciclísticos más importantes de nuestro país, que consta de 10 etapas y finaliza el domingo 22 de enero, cuyo recorrido será de 1.282,3 kilómetros.

La primera etapa va de San Cristóbal hasta Táriba, con una distancia de 102,9 km y la última será desde Rubio a San Crístóbal con 94,2 km. ¡A rodar se ha dicho!…..El alcalde Josy Fernández, destinará para este año 700 millones de bolívares, para el gimnasio vertical en el Complejo Deportivo Recreativo y Cultural de la avenida perimetral y la construcción del estadio de fútbol de la urbanización Las Minas.

El resto de los biyuyos será utilizado en tareas de mantenimiento de las canchas. Aprovecho la ocasión para solicitarle al burgomaestre y ex-entrenador de beisbol menor, que envíe policías en la noche a La Fragua y sobre todo los viernes que hay muchos chamos que hacen de las suyas. ¡Buena esa Josy!…..El próximo 18 de enero, 19 ex-peloteros Grandes Ligas que estarán en las planillas de los expertos, para ser electos al Salón de la Fama de Beisbol en Cooperstown y entre ellos según Juan Vené, único criollo y latino con voz y voto de los 500 para elegir y entre ellos hay tres que van seguros como Iván Rodríguez, Vladimir Guerrero y Manny Ramírez.

Por nuestros compatriotas aparecen por primera vez Melvin Mora, Carlos Guillén y Magglio Ordóñez, que según Vené no van “pal baile”, no por ser rojos-rojitos, sinó porque no conseguirán ni siquiera el 5% para continuar en play. ¡Amanecerá y veremos!…..El pasado 9 de enero, el astro lucitano de Madeira , Cristiano Ronaldo, se llevó por cuarta ocasión el codiciado “Premio Best de la Fifa”, y lograr ser el Jugador que se consagró como el más Destacado del año 2016. El CR7 luego de ganar el premio al mejor jugador UEFA y el Balón de Oro, se impuso con un 34.54% de los votos, seguido de su eterno rival argentino “La Pulga” Lionel Messi con 26.42% y el tercer lugar el francés Antoine Griezmann con 7.53%.¡Buena esa portu!…..

Hasta el miércoles 11 de enero, habían clasificados a la semifinal del beisbol profesional, Lara, Zulia y Anzoátegui, mientras que anoche se la jugaban a mordiscos y garras por el último cupo Tiburones y Tigres en el José Pérez Colmenares de Maracay. Entre mis amigos magallaneros y caraquístas, que fueron eliminados tempranito, ya tienen listas las planillas para el “cambio” entre ellos: Simón González, Luis “Simio” Rodríguez, Juan “Arepa” Carballo, Carlos y Coco Ceballos, Joel “Cascarrabia” Medina, Adrián Forero Astudillo, Carlos y José Bustamante, los coroneles Gustavo Oroño y José Contreras, Zulay Gómez, Carmen “La Puly” Montilla, Alvis Guazamara, los alcaldes Josy Fernández y José Luis Rodríguez, los concejales Manolo Blanco y Carlos García, los hermanos Rafael “Occo” y Arturo “Mono” Pardo, Alberto “4×4” González, entre otros.

¡No vale cambiadera!…. Cumpleañeros: Orlando Morales, Julio “Chuno” Garcés, Iginio Aguilar, Juan Diego Velásquez, Jessica Ramos, Karelis Jaramillo, Ricardo Nomelis, Maycol Magallanes, Belén Barrios, Joan y Jessica Navas, Iginio Espinoza(97), Francisco “El Kid” Rodríguez(36), Jesús “Kike” Cordovéz, Ingel Silva, Toni Guzmán, Juan Vené, Diosa Canales(30), don Armando “Campeón” Pérez(83), los 71 años del primer juego del beisbol profesional en Venezuela y los 71 de Copey. ¡Felicitaciones!….Obituarios: Dos grandes reporteros gráficos se fueron, José Sardá(87) decano de la fotografía deportiva en El Nacional y Juan Vargas(50) del Ministerio del Exterior. ¡Paz a sus almas!……chao mi gente….

Iván Álvarez Vitta

alvarezvitta@gmail.com