Enfoque Deportivo Iván Álvarez Vitta 26-01-17

Tan solo un juego se ha confiscado en 71 años, por la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y fue el 13-01-1991, en la semifinal de la temporada de 1990-1991, durante un partido entre Leones y Cardenales en Barquisimeto. Los pájaros rojos ganaron 6-3, pero el encuentro fue para los melenudos, porque el público agredió al jardinero Oscar Azócar y de paso muy parecido a lo sucedido el martes pasado con Zulia y nuevamente Lara sin pasar nada. Esperamos que mi equipo Águilas, le saquen los ojos para que respeten. ¡Strike tirándole!…..El pasado martes se cumplieron 30 años del “no hit no run”, propinado por el chamo de 24 años Urbano Lugo jr del Caracas a los Tiburones, que con este triunfo coronó por quinta vez a los melenudos y de paso emuló a su padre del mismo nombre, quien lo hizo el 6-01-1973 con el mismo cátcher y en el mismo estadio de la UCV, siendo receptor el cambaíto mirandino Baudilio Díaz. También el 24 del mismo mes, pero en 1946, Magallanes derrota al Cervecería Caracas 9-6 en el estadio San Agustín, siendo este el primer choque en la pelota profesional entre los eternos rivales. El 25-01-1965, de los 25 hits que conecta Caracas, el gringo Pete Rose dispara 2 bambinazos, doble, 2 sencillos, anota 5 carreras y remolca 4, para que los Leones venzan al Magallanes 21 a 5. Remato con que se anuncia oficialmente el retorno del Magallanes, después de 8 años sin aparecer en lo que fue sustituido por Oriente y Orientales. ¡Recordar es vivir!…..El domingo pasado, el alumno del ex-campeón Rujano, Jhonathan Salinas, fue profeta en su tierra e inscribió su nombre en la galería de campeones de la 52a Vuelta al Táchira en Bicicleta. El pedalista del Kino Táchira Roya Bikes, también se consagró como el rey de la montaña y al llegar al Velódromo J.J Mora de San Cristóbal, fue levantado a hombros por sus compatriotas. ¡Buena esa gochito!…..La tenista vene-española Garbiñe Muguruza, le salió un “coco” en cuartos de final y no pudo avanzar, porque la gringa CoCo Vandeweghe la liquidó 6-4, 6-0 en el Abierto de Australia. Recordamos que la nativa en Venezuela, pero con pasaporte español es la séptima en el ranking mundial y no quiso participar por nuestro país en los pasados Juegos Olimpicos. ¡Maluca!…..El tocayo Iván Rodríguez, además de haber sido elegido al Salón de la Fama de Cooperstown, los Rangers de Texas, anunciaron que retirarán el número “7” del brillante ex-receptor antes de comenzar la campaña 2017 y así se unirá a otros grandes como Nolan Ryan(34), Johnny Oates(26) y el mítico 42 de Jackie Robinson. “Es un gran honor, y eso demuestra que la organización tiene respeto hacia mi y me alegro que sea el mismo año del ingreso al Salón de la Fama”. ¡Honor a quién honor merece!….Cumpleañeros: el sobrino Oscar Álvarez, Leonel Vargas jr, Keilys Valera, Camila Victoria Hernández, Jesús “Leoncito” Becerra, Efrén Jiménez (60), Santiago Martínez, Veruska Osío, Juliana zapata, Mariela Carrasquel, Oriana Santana, Estrella Vielma, Danelys y Broni Herrera, Elvira Pereira, Carmen Meléndez, Elvira Masciangioli, Ana María Gutiérrez, Verónica de Quijada, Elvira Lugo, Carelis Colmenares, José Miguel Márquez “El Enano”, Jesús “Chuo” Torrealba, com. Yumar Álvarez, dra. Mary Carmen de Parra, lic. Andreína Ibarra, dr. José Luis Rodríguez “El Chevi”, María Marval, Néstor “Mira Tv” Felipini, prof. Hernán “Ymca” Romero, concejal María Malala López, Alí Miguel Benavides Oropeza, el maestro Gustavo Dudamel, Félix Laucho, Alba Terán, Héctor “Rayao” Ortega, Giovanni Rocoso Rivera y el alcalde – pelotero Magglio Ordóñez.¡ Felicidades!…..El pasado 19 de enero, nació el cuarto bate de La Guaira, Matías Alejandro Flores Rodríguez, que promete acabar con la sequía de 30 años sin titularse los Tiburones, es hijo de los brillantes periodistas Johana y Ronmel. ¡Bienvenido chamín!..chao mi gente….