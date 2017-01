Vecinos se las ingenian con tobitos

Habitantes de La Mascota, en La Estrella, llevan 10 días sin agua por tuberías, por lo que tienen que resolver para abastecerse.

“No sabemos cuál es la falla, hemos hecho llamados a Hidrocapital para que al menos nos digan qué pasa, pero nunca vienen”, manifestó Alicia Guardia.

Dijo que durante estos días no han podido realizar las labores del hogar. “No he lavado ni limpiado mi casa, lo poquito que me queda es para bañarme y cocinar, porque tengo tanque, pero hay personas que no tienen ni una gota”.

Asimismo, Federico Ribas reiteró la solicitud al ente encargado para que solvente la falla lo antes posible.

Hizo énfasis en el problema de la vialidad, pues es de tierra. "Cuando llueve el pantano se mete a las casas y esto hace año a los niños pequeños, es por eso que necesitamos que la Alcaldía le meta el pecho a la comunidad".