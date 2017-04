En la calle Miranda, el transporte es defectuoso y los conductores cobran más de lo que estipula la Gaceta Oficial publicada por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Las tarifas, de lunes a vienes, rondan los Bs.180, mientras que los fines de semana se ubica en los Bs. 200.

“Debemos esperar hasta una hora y media para abordar uno de los autobuses que trabajan por aquí” apunta Edith Calle.

Otra de las situaciones, con las que deben lidiar, es el deplorable estado de la vialidad. Según, Wilmer Alvarado, “esa es una de las principales problemáticas. Ojalá los entes competentes nos pudiesen ayudar con el asfaltado”.

Por otra parte, resaltaron que el agua tarda 4 días en llegar y la inseguridad los tiene asediados. Presuntamente, los teléfonos del módulo policial, que tienen cerca, se encuentran dañados y las patrullas también.

“No tenemos seguridad ciudadana de ningún tipo. El hampa no da tregua. Quienes deben velar por nuestro reguardo no lo hacen” dijo un interrogado, que no quiso develar su nombre por temor a represalias./YP/no/Foto: Alejandra Ávila/