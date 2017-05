En la avenida Bicentenario de la ciudad capitalina, la oscuridad impera. A juicio de Daniel Rincón, chofer de una línea de taxis de la zona, “el cableado lo robaron la semana antepasada, cuando se metieron a robar en el Roque Pinto”.

Ya en diversas oportunidades, los taxistas y motorizados que trabajan en la localidad habían denunciado que había un déficit en las luminarias y que la inseguridad no da tregua. No obstante, nadie ha atendido sus reclamos, pese a que han tomado los canales regulares y han denunciado en los distintos medios de comunicación la vicisitud.

“Yo no sé hasta cuándo nos van a tener a la espera de una solución. Si antes no funcionaba bien el alumbrado ahora estamos peor. Aquí nada sirve, ni siquiera los semáforos que colocaron. Estamos desasistidos, y ni hablar de la inseguridad. A pesar que tenemos la policía cerca, los delitos no dejan de cometerse” acotó Rincón.

Las personas perjudicadas hacen un llamado a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para que se encargue de reponer el cableado y sustituir cada una de las bombillas que se encuentren quemadas./Fotografía: William Sánchez