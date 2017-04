La Dirección del Aseo Urbano en Carrizal comunicó que la recolección de basura ha sido de manera continua, pues cuentan con 16 rutas diarias y con una nocturna, con el fin de evitar la acumulación de desechos.

La información la dio a conocer Tony Manzanares, director del Aseo Urbano, quien manifestó que se han presentado algunos retrasos debido a las manifestaciones en Guaicaipuro, “se nos dificulta un poco llegar al botadero, sin embargo seguimos cumpliendo con nuestro deber, cuando toca de noche hacemos el trabajo más temprano, para cuidar las unidades”

De igual modo, destacó que la recolección de basura en el municipio esta en un 90%, ya que “nos cuidamos de no tener escombros, cachivaches y basura, tratamos de recoger los desechos constantemente, para evitar la quema de basura, especialmente en Montaña Alta”

Por otra parte, explicó que durante el asueto de Semana Santa modificaron el operativo donde prestaban un servicio de barrido en el casco central, con 10 hombres, “el camión pasaba tres veces al día, pero la gente no colabora con los horarios, no sacan la basura en el momento correcto, pasamos a las 7:00 am y 6:00 pm, no en el transcurso del día”.

“Nuestros empleados hacen un esfuerzo, pero es necesario que los carrizaleños colaboren con nosotros” finalizó Manzanares./no