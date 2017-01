El alumbrado público que se encuentra debajo del elevado de la avenida Bicentenario está fuera de servicio. Presuntamente, las bombillas que estaban situadas en la zona fueron hurtadas y desde hace meses se encuentran sin luminaria.

Al respecto, Jean Vives, mototaxista de la línea que opera en el sector, asegura “hemos hecho la denuncia en la radio y en Corpoelec, pero no hemos recibido soluciones”. Comenta que la gente que sale del metro en horas de la noche no quiere usar el servicio, “les da miedo acercarse a esta oscuridad”.

El gremio de conductores hace un llamado para que la problemática sea canalizada, porque no pueden trabajar libremente. Por su parte, Vives comenta que “en horas de la madrugada le robaron la moto a uno de nuestros compañeros, porque no quiso hacer una carrera. Ya no se puede trabajar tan temprano, ni tan tarde”.

Otro de los entrevistados aseguró que se han planteado trancar la vialidad con el propósito de recibir una repuesta de parte del ente competente, porque se les está vulnerando sus derechos como venezolanos, e infringen con el Art 51 que está consagrado en la Constitución./no