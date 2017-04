Como es de costumbre, estas últimas semanas el problema del agua se ha convertido en uno de los temas más relevantes de nuestra ciudad, y Romerito no se escapa de la escasez del vital líquido. Dificultad que llevan padeciendo desde hace mucho tiempo.

Informaron que la zona alta no tiene problemas de este tipo, sin embargo de la intermedia y la parte de baja sufre por la falta de suministro, asegurando que les toca pagar cisternas.

Añadieron que les ha tocado abastecerse con tanques en sus hogares y llenando hasta las tapas de las ollas. Además de que tratan de no desperdiciar ni un poquito. “Aquí el agua es sagrada, tratamos de no botarla porque es oro para todos nosotros”. Mencionó una vecina que no quiso revelar su identidad.

De igual forma, explicó que pagan Bs. 8 mil, tres familias para pagar una cisterna, asegurando que en medidas generales, no tener agua por las tuberías representa un gasto extra.

Agregó que la falta de alumbrado de la zona, también es una dificultad grave, sin embargo los mismos vecinos se han encargado de arreglar en la medida de lo posible colocando bombillos y postes improvisados.

En cuanto al consejo comunal, aseguraron que se encuentran en constantes averiguaciones y charlas con los entes encargados para la pronta solución del agua y el alumbrado. “Se les ha visto involucrados en ayudar para el bienestar de la comunidad y sus habitantes”.

Por último, puntualizó que el transporte público no trabaja como debe, “los criticamos porque no trabajan bien y mandan un autobús cada hora, pero por una parte los entiendo porque la vialidad es una tortura y los respuestos son costosos o no se consiguen”./RR/lb/Foto: Alejandra Ávila/