Hace un año fue clausurada debido a un derrumbe

Hace casi un año fue eliminada la parada ubicada en la avenida Víctor Baptista, a la altura del mercado de El Paso, trabajadores de la Alcaldía indicaron que se trataba de una remodelación, después de que se generara un derrumbe, pero hasta la fecha, las reparaciones no han comenzado, cosa que incomoda a todos los que se paran en el lugar a esperar transporte.

“Esto nos afecta porque además de clausurar la parada hicieron un muro que obstaculiza la acera, necesitamos un lugar decente para que las personas de tercera edad puedan sentarse a esperar el autobús”. Así lo manifestó Saida Sandoval, quien agregó que las líneas de transporte que trabajan para la zona de El Paso, San Pedro, Alto Verde, tardan demasiado “las colas son súper largas y no contamos con un buen espacio”.

De ese modo, Héctor Carrillo, comerciante del lugar, agregó que desde que colocaron el muro, los trabajadores no han ido más, “eso nunca se vio que fuera una remodelación, no he visto a nadie trabajando acá, a veces es tanta gente que no caben en la acera y pocos autobuses se paran en este lugar”./Kimberlyn Bolívar/lb/Foto:Alejandra Ávila/