El transporte público en El Vigía es un desconcierto, ya que los conductores le cobran Bs. 150 a los usuarios y estos aumentos no han sido aprobados por el Ministerio de Transporte.

Según Luis Lugo, la problemática mayor es que “hay un déficit de unidades y son pocas las que están trabajando para la demanda que existe”.

El interrogado desconoce la cifra aproximada de autobuses que operan en la zona, sin embargo, durante una entrevista que efectuó diario Avance hace un mes, los interrogados alegaron que funcionaban entre 3 y 5 unidades.

Durante el recorrido se pudo constatar que son muchas las personas que prefieren movilizarse a pie. “Uno puede pasar entre treinta minutos y una hora esperando para irse en uno de los autobuses y esta situación empeora a las horas pico, porque brillan por su ausencia. Uno no sabe si es que dejan de trabajar o están metidos en cola”, reitera Daniela Castellanos.

Los afectados hacen un llamado a los encargados de la línea para que incorporen nuevos autos o reparen los que se encuentran parados por la carencia de repuestos. “Entiendo que es difícil para ellos acceder a los repuestos o pagarlos porque tienen costos muy elevados, pero también es una desconsideración para quienes nos exponemos en las calles por no contar con suficientes unidades de transporte” añade Castellanos./no/Fotografía: William Sánchez