A punta de tobitos viven los vecinos de la calle Páez en El Trigo, pues aseguran que el agua llega a la zona solo los días jueves. Subrayan que el llamado es para Hidrocapital para que coloquen el servicio más seguido, pues se la pasan secos.

Rosa Ruíz Hernández, lugareña, expresó que cuando llega solo les dura escasamente 24 horas. “La ponen un jueves a las 8:00 am o 9:00 am y la quitan al siguiente día, en la mañana. Yo no me veo tan afectada porque tengo tanque, pero conozco que otros se la pasan comprando potes de agua”.

Destacó que en los actuales momentos cancela unos Bs. 20 mil por el servicio.“Es súper costoso”.

Por su parte, Magali Almeida, quien también vive en el sector, relató que “yo vivo unas casas más arriba y en mi caso tiene cuatro meses que no llega. “Sobrevivimos llenando tobitos, la situación es horrible”.

Se pudo conocer que son aproximadamente unas 300 familias las afectadas e indican que la situación no es nueva y se ha agudizado con el pasar de las semanas.

Hernández aprovechó la oportunidad para informar que las bolsas de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) no llegan a la comunidad, desde hace dos meses. “Me parece una injusticia porque nosotros cancelamos Bs. 11 mil, por ellas”.