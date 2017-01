Padres pasan con sus hijos al colegio por una ruta llamada El Camino

Vecinos de Quebrada La Virgen están casi incomunicados por las pasadas lluvias que ocasionaron algunos derrumbes a lo largo de la vía y al parecer llegaron varios camiones a llevarse solo un poco de escombros y lo demás lo dejaron tirado.

Así lo dio a conocer Simón Martínez, “mira ese caminito, vino una máquina, pero quedó feo ya que medio quitaron la tierra y lo dejaron así”.

Hasta el momento han tratado de buscar algún medio por cual puedan solicitar ayuda, pero debido a que no tienen respaldo se les ha hecho difícil llevar alguna carta, porque “el consejo comunal no está organizado y por eso uno no puede hacer mucho, además la Alcaldía tampoco hace nada”.

Por otro lado, El Camino es una vía principal que comunica a la comunidad con el resto de la zona donde se encuentran las escuelas y “ese acceso hace falta porque uno pasa por ahí con los niños al colegio y la semana que viene empiezan las clases, dime tú cómo vamos hacer si eso está así, no se puede, igualmente hay unas tuberías rotas que necesitan ser cambiadas en ese mismo lado, eso se moja todo el tiempo y hace que se siga viniendo el cerro”.

Se supo que el acceso vehicular es casi imposible ya que “los carros casi no pueden pasar, queda es un pedacito de carretera, uno de estos días ni caminando se va a poder transitar por ese sitio, también está lleno de monte”.FA/no/Foto: William Sánchez