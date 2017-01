Debido al nuevo aumento salarial, el cual se ubicó en Bs. 40.638, a muchos comerciantes se les complica el pago a los empleados, debido a que las ventas en los comercios y tiendas se ha reducido de manera considerable.

Fernando Gutiérrez, reseñó que tanto él como muchos dueños de establecimientos han considerado reducir el personal, ya que las ganancias no les da para pagar a varios empleados, “desde que el sueldo aumentó, me vi obligado a prescindir del servicio de gran parte del personal, he tenido que encargarme directamente de mis negocios”.

De esa manera se pudo verificar que muchas tiendas del centro comercial La Casona, han pasado a ser atendidas por los propios dueños, “el año pasado tenía 5 vendedoras, pero desde el mes de enero estoy trabajando sola, además de que cada vez que llegan los proveedores con nueva mercancía, viene todo más caro y no me resulta”, detalló Cristina Saavedra.

Finalmente, ambos reiteraron que de seguir la situación difícil, tendrán que bajar sus Santamarías de forma definitiva y entregar los locales./KB/lb/Foto: Alejandra Ávila/