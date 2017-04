Cumplir con la tradición de comer pescado salado en Semana Santa será toda misión para los consumidores altomirandinos, pues el kilo del rubro puede costar hasta Bs. 20 mil en los principales comercios, lo que significa una quincena para un trabajador que devenga un sueldo mínimo mensual.

Carlos García, quien tiene un puesto en el Mercado de El Paso, aseguró que las ventas han sufrido un declive de hasta 70%, en comparación con el año pasado.

“Ya para estas fechas la mercancía empezaba a moverse, pero ahora la tenemos parada y preferimos pedir un despacho menor”.

De acuerdo con el comerciante, los mayoristas señalan que el incremento se debe a los altos costos de producción, transporte y mantenimiento. “Ningún gremio escapa a la inflación, también nos hemos visto afectados”.

Explicó que el usuario opta por llevarse 1 o 2 kilos de sardinas, que rondan los Bs. 2 mil, para poder estirar el sueldo.

“La gente ya no está para darse lujos, simplemente compran lo más barato. Nuestros clientes fijos ya no vienen con la misma regularidad de antes, pues el salario no les da para mucho”.

Sobre el costo de otros productos, precisó que la mayoría rompe la barrera de los Bs. 10 mil, pero hay otros más económicos que la carne, el pollo o un cartón de huevos.

“El kilo de lisa se puede conseguir en Bs. 5 mil, el roncador en Bs. 6 mil, el jurel en ruedas a partir de Bs. 9.500 y el cazón en Bs. 8 mil”.

A la lista se le suman los calamares en Bs. 30 mil, camarones en Bs. 15 mil, langostinos en Bs. 25 mil, atún en Bs. 10 mil y el filet de merluza en Bs. 12 mil./AR/ac