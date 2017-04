Los miembros de la Secretaria de Gestión Económica de la alcaldía del Municipio Guaicaipuro informaron al equipo reporteril del diario Avance que en el mercado de El Paso las ventas se han mantenido con normalidad. El día martes, se expendieron productos de la Polar y el jueves se abastecieron tres establecimientos que no habían sido surtidos, porque no abrieron el día que surtieron los otros comercios.

“Estamos vendiendo un combo que contiene dos harina pan, una mantequilla Mavessa, una pasta y una harina de cachapa. Estos productos se traen cada 8 o 15 días y se distribuyen de manera equitativa. Organizamos a las personas en la zona platanera y, además, contamos con el apoyo de la Policía de Miranda” apuntó Margarita Caña.

Cuando se les consultó si había compras nerviosas de parte de los individuos, por las situaciones que se están suscitando en el país, sostuvieron que no. Incluso, durante una encuesta los interrogados aseguraron que “voy de paso, no estoy haciendo compras nerviosas” aseveró Maribel Montenegro.

“He adquirido los productos por necesidad, no he hecho compras nerviosas” agregó Luis Mendoza. Mientras que Nelly Gámez, alega “yo si he hecho compras nerviosas, por temor a que suceda algo”.

Asimismo, Ana Pérez, dueña de uno de los establecimientos, sostuvo que los comerciantes están agradecidos con los funcionarios porque se han encargado de resguardar el mercado. “Algunos empresarios han sacado parte de su mercancía por temor, pero aquí ha estado la policía pendiente de nosotros” adujo./no/YP/Fotografía: Alejandra Ávila