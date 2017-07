A tan solo semanas del aumento decretado por el Ejecutivo nacional, los establecimientos procedieron a incrementar los precios de los alimentos. La carne no se quedó atrás y pasó de Bs. 14 mil a 17 mil.

Carlos Gérez, consumidor, expresó que hace un mes el precio no alcanzaba los Bs. 12 mil, y de la noche a la mañana aumentó, situación que calificó de grave porque no posee pensión de vejez y no le alcanza el dinero.

Manifestó que estas alzas desmedidas deberían tener un fin porque el consumidor se ve ahogado con tanta inflación. “A nadie le alcanza el salario nuevo y cada vez que decretan una subida de sueldo, los comerciantes se desesperan por repuntar el monto”.

José Colmenares, comprador, agregó que en el Mercado Municipal de El Paso y otros mercaditos que realiza el Gobierno aún se consiguen precios accesibles, pero ya no bajan de Bs. 12 mil.

Reseñó que no ha hallado productos regulados. “Antes hacían operativos en el centro de Los Teques, se paraba el camión y vendía la misma carne que expendían en el Mercal, pero no llegó más desde que empezaron a distribuir las bolsas de los CLAP”./AL/ac