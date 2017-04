Desde hace varias semanas, el camión que surte las bombonas de gas hacia la comunidad de La Pradera se encuentra perdido del sector.

Así lo aseguraron habitantes de la zona, quienes la mañana de este sábado aguardaban en las afueras de sus casas porque se rumoraba que la unidad iría a surtirlos.

“El camión subió como a las 8:00 am y los trabajadores dijeron que volvían, por eso estamos aquí esperando que regresen, ya son las 11:40 am, tenemos una buena cantidad de tiempo sin recibir el suministro, por eso nos encontramos todos aferrados a que venga porque es grande la necesidad”, aseveró una vecina.

Eglys Ramos, ama de casa que esperaba pacientemente que llegara el camión, señaló que “nos ha tocado madrugar hasta el depósito en Los Cerritos, una vez me fui a las 3:00 am porque mis hijos estudian por la tarde y tenía que volver para hacerles almuerzo. Se corrió el rumor de que traerían las bombonas a 800 bolívares, a pesar de que valen Bs. 50, pero no me importa, prefiero eso a tener que pasar roncha allá o depender de un tercero que me cobre un realero por el favor”./MS/ac