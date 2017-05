Desde hace cerca de un mes, algunas panaderías de los Altos no han

recibido materia prima para la producción de pan, situación que los

obliga a sobrevivir como puedan para mantener el negocio.

Luis Alvino, encargado de un comercio ubicado al final de la avenida

Víctor Baptista, aseguró en la mañana de este miércoles, que el último

despacho fue de 15 bultos, que solo rinden para un día.

Para estirar la harina, establecían horarios específicos para

satisfacer a parte de la clientela, que en su mayoría se retiraban con

las manos vacías por la poca producción.

Alvino extendió un llamado a los organismos competentes para que

mejore la distribución en la jurisdicción, pues a su juicio, su

negocio registró un declive en ventas de hasta 60% en el último mes.

“El gremio solo quiere trabajar como lo ha venido haciendo todos estos

años, para garantizar el pan en el plato venezolano. Pedimos que

manden harina para cumplir con el público”, fue la petición del

comerciante.

Por otra parte, en un recorrido por otros tres establecimientos

situados en la calle Guaicaipuro, se pudo conocer que no cuentan con

materia prima desde hace más de un mes. Mientras que en algunos casos

es más crítico, pues se acercan a los dos.

Alvino reveló que ante la falta de materia prima, optan por comprar

harinas importadas, que pueden ubicarse hasta en Bs. 45 mil unos 10

kilos, dependiendo la marca.

No obstante, algunos de estos productos no sirven para preparar pan,

ya que los cocineros alegan que no “levanta bien”. La utilizan en

primer lugar en la elaboración de exquisiteces, galletas o algunos

panes que llevan preparación especial.

Es importante destacar, que no solo la falta de harina representa un

problema para la producción, pues se le suma el alto costo de otros

ingredientes como levadura, mantequilla, azúcar, entre otros rubros.

Hacen cola por necesidad

En los últimos días no se han registrado colas en las adyacencias de

estos comercios por la poca producción. No obstante, encargados

hicieron énfasis en que “estas filas se generan por la necesidad que

tiene el consumidor, no por culpa del comerciante”.

La fuente aclaró que el campesino a “precio barato” ronda entre los

600 y 950, dependiendo el comercio. A diferencia de los panes que se

preparan con harinas importadas, que pueden oscilar entre los Bs. 2

mil y hasta 3 mil, de acuerdo la cantidad.

Además, asegura que para la preparación de exquisiteces no se requiere

tanta harina, por esa razón las vitrinas lucen con dulces fríos,

pastas secas, entre otros artículos./AR/lb