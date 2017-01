Jabón y desodorante son los más buscados

Los artículos de higiene personal han aparecido poco a poco en los anaqueles de algunos establecimientos. Entre estos hay champú sin sal, jabones importados y artesanales, además de desodorantes, jabones íntimos y cremas corporales.

Aunque los precios son un poco altos, los compradores al menos pueden elegir, pues existe gran variedad. El champú se puede conseguir entre Bs. 2 mil y 6 mil, los jabones líquidos e íntimos cuestan alrededor de Bs. 2 mil, y las cremas oscilan entre Bs. 4 mil y 6 mil.

El jabón y el desodorante son los más buscados. “Era un dolor de cabeza comprarlos, los bachaqueros los tenían muy caros. Gracias a Dios ya se encuentran, de marcas que no conocemos, pero al menos podemos adquirirlos”, resaltó Daniela Linares.

“La plata no alcanza con los precios nuevos; no superan a los bachaqueros, pero igual tengo que dejar de comprar cosas en la quincena porque el bolsillo no da para más”./ac/Foto: Alejandra Ávila