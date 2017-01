“Hemos sido agredidos por las autoridades”

El día de ayer en horas de la mañana llegaron varios camiones con alimentos y otros productos al Central Madeirense ubicado en el Centro Comercial la Cascada, muchas de las personas alegaron que se encontraban haciendo su respectiva cola desde la noche anterior o desde muy temprano en la madrugada.

“No es justo que repartan números y eso no se respete, comenzando por los miembros de consejos comunales que se supone que son quienes organizan la cola y lo hacen a su conveniencia”. Así lo denunció una persona quien no quiso identificarse, por su parte también señaló que tenía más de 10 horas haciendo cola y que aún no había podido comprar, además estaban por terminarse los productos porque primero pasaron los guardias y organizadores.

Recalcó que las autoridades estaban agrediendo a las personas que se encontraban a las afueras del supermercado, “hemos sido maltratados, no puede ser que hasta la guardia violente nuestros derechos”.

Cabe destacar que estuvieron vendiendo por el terminal de la cédula, correspondiendo a los números 0 y 1.KB/lb/Foto: Juan Carlos Blanco