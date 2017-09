El Gobierno regional, a través de Vivienda Miranda, entregó un total de 94 certificados del Plan Mi Vivienda para ayudas habitacionales, bajo la modalidad “techos” a familias de Altos Mirandinos que fueron afectadas con las vaguadas de las últimas semanas.

Marlene Pérez, gerente de operaciones de Vivienda Miranda de la región Altos Mirandinos, detalló que la inversión fue de 159 millones 560 mil 500 bolívares e incluyó la atención de las parroquias Carrizal, Paracotos, San Pedro, Cecilio Acosta, Altagracia de la Montaña y Los Teques.

“La mayoría fueron familias afectadas por las lluvias de los últimos meses. El objetivo fue tomar como prioridad a estas personas para que puedan solventar de manera rápida su requerimiento”, dijo.

La coordinadora de Vivienda Miranda resaltó que pese a los altos costos de los materiales, el Ejecutivo regional sigue trabajando para mejorar la calidad de vida de sus habitantes sin exclusión alguna.

Respuesta satisfactoria

Freddy Lezama, habitante de la parroquia Paracotos, expresó que producto de las recientes lluvias que cayeron en la región altomirandina se quedó sin casa, pues su techo colapsó. Relata que tras ese incidente tuvo que trasladarse a una habitación en la que convive con siete personas más.

“Este certificado que recibí sin duda alguna lo usaré para comprar materiales para reparar mi techo que se cayó por las fuertes lluvias. La respuesta que me dio el Gobierno de Miranda fue rápida y satisfactoria. Para solicitar la ayuda no me pidieron ningún carnet político, solo mi cédula de identidad. Pronto podré vivir nuevamente en mi casa y dejar atrás esa mala experiencia de vivir hacinado en una habitación con tantas personas”, expresó.

Nota de prensa