“Esto es un esfuerzo que estamos haciendo, a pesar de las dificultades y la crisis económica que afrontamos en la Gobernación”.

De esta manera se expresó el mandatario regional, Henrique Capriles, durante una asamblea popular en Colinas de El Paso, donde entregó una cancha múltiple totalmente recuperada.

Además, un parque infantil, trabajos de pavimentación y reconstrucción de escaleras, obras en las cuales invirtieron Bs. 10.350.000.

Dijo que la prioridad de un nuevo gobierno en Venezuela debe estar enfocada en la comida, en las medicinas y la inseguridad.

“Yo les puedo dar esta cancha, pero si un atleta no come, ¿cómo hace deporte? Un atleta que no come balanceadamente no tiene la oportunidad de realizar sus disciplinas”.

Precisó que en el espacio deportivo echaron pintura en la losa del piso, repararon la malla de alfajol y construyeron el portón de acceso.

También pintaron la pared perimetral, colocaron arquerías de futbolito y malla de voleibol, instalaron tableros y demarcaron las líneas de juego.

“Felicitamos a quienes trabajaron para la mejoría de este espacio. Es una labor que hicieron por vocación. Es por eso que debemos reconocer cuando las cosas se hacen bien. Estas son obras que mejoran la calidad de vida de nuestro pueblo y eliminan de la mente de nuestros niños y jóvenes el ocio”./RP/ac

Rehabilitaron totalmente una cancha