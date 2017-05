El alcalde de Los Salias, Josy Fernández, rechazó todo tipo de violencia y actos de vandalismo en el municipio, y recalcó el llamado a la manifestación pacífica.

“He ido directamente a hablar con mis vecinos cuando trancan las calles y les digo que entiendo el malestar de la gente, hay hambre, no hay medicinas, estamos en una dictadura, a los jóvenes que protestan los hieren y hasta los matan, pero no podemos dejarnos llevar por la ira y actuar como ellos”.

El también miembro de Primera Justicia aseveró que “ya estamos a un paso de salir de este Gobierno y tenemos que seguir en las calles tranquilamente”.

Asimismo, reveló que ha recibido amenazas anónimas, asegurando que lo encarcelarán, “pero no hemos infringido la ley”. Aprovechó para informar de la gran cantidad de mensajes de intimidación que recibe en su correo electrónico.

Denunció los atropellos por parte del coronel Jiménez, funcionario de la GNB, quien disipó las manifestaciones del jueves en la carretera Panamericana, a la altura del centro comercial La Casona, por estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA).

“Me enfrenté a él cuando fui testigo visual de cómo entre ocho guardias maltrataron a un joven que ni siquiera estaba manifestando y lo golpearon brutalmente y lo metieron a la fuerza en una de las unidades”.

“Le digo públicamente a este coronel: ¿será que usted no tiene hijos ni familia?, ¿que no le duele maltratar así?, ¿será que a usted cuando lo formaron no le enseñaron que existe el diálogo antes de agredir? No permitiré atropellos contra los estudiantes de Los Salias”.

Alcaldía limpió calles de barricadas

El Alcalde aseguró que están abocados a trabajar por el libre tránsito en la jurisdicción. “Pese a las protestas ocurridas en la madrugada del viernes, a las 10:00 de la mañana ya no había ni una bolsita de basura en las calles”.

Por su parte, vecinos de La Rosaleda, quienes no quisieron revelar su identidad, contaron que desde las 11:00 pm se escuchaban detonaciones en la urbanización por el enfrentamiento entre vecinos encapuchados, GNB y presuntos colectivos. El hecho no dejó heridos y se disipó a eso de las 3:00 am.

Igualmente ocurrió en la Perimetral, cuando manifestantes se enfrentaron con bombas molotov a dos tanquetas de la GNB, según contaron los vecinos./ac