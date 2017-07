Una suma de Bs. 3 millones 500 mil canceló el municipio Los Salias por el aseo urbano el mes de mayo, quedando pendiente solo un mes por pagar que, debido a los problemas en El Limoncito, cerrando a diestra y siniestra a pesar del nuevo horario de 8:00 am a 3:00 pm, no se ha podido recolectar la basura como se acostumbra.

Así lo indicó la directora general del ayuntamiento, Sara Medina, “tienen un problema operativo dentro de la empresa y queremos conversar con ellos para saber qué está pasando, se pautó la reunión para este lunes pero suponemos que por el trancazo no pudieron venir, esperemos no pase de esta semana”.

Afirmó que el retraso en las rutas no los han logrado superar, sumado al horario del relleno sanitario de 8:00 am a 9:00 pm y la problemática de no recibirle la basura en el tiempo de oficina; ha generado un total descontrol en el servicio.

Aclaró que no quieren bajo ningún concepto desmejorar la imagen del relleno sanitario, sin embargo, no pueden depositar la basura en otros lugares de este tipo, donde despachan ante una emergencia, debido a las cláusulas del contrato por 10 años que se tiene con la empresa recolectora.

Añadió que el día lunes se hizo un solo viaje a El Limoncito de todas las rutas, el martes no dejaron vaciar ningún camión, por lo que todos los vehículos se regresaron cargados, “lo que quiere decir que el miércoles (ayer) no se recogió basura, tenemos una situación crítica allá y la desconocemos pero de alguna manera hay que solventarlo”.

“Hemos tenido que ir hasta La Bonanza donde siempre nos han colaborado ante cualquier emergencia, pero ir hasta allá implica un solo viaje al día, pudiendo descargar tres veces si es en El Limoncito, además de que la unidad se desgasta mucho más porque la distancia es más larga”.

Entre tanto, aseveró que las 10 unidades entre pequeñas y grandes están en funcionamiento pero el problema es el tema de la descarga de la basura.

“No pueden decir que es porque no se le ha pagado porque solo se debe un mes, en el que hemos recibido un pésimo servicio de parte de ellos y el retraso en el pago es porque ellos han prestado un servicio deficiente y porque la situación económica de la Alcaldía no es la más sólida, no le debemos a nadie pero estamos graves y el monto del aseo urbano lo subsidia el ayuntamiento, lo que se cobra no es suficiente para lo que se paga”./lb

William Sánchez

Camiones han tenido que vaciar en La Bonanza por la emergencia

BETTY ALEJANDRA NAVAS