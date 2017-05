El alcalde del municipio Guacaipuro de Miranda, Francisco Garcés, se pronunció por la situación irregular que sucedió en Montaña Alta, y El Barbecho, Miranda la noche de este 9 de mayo, pidió a la oposición que “se desmarque” y se siente con el Gobierno nacional a dialogar.

“Pido a la oposición que se desmarque. Si realmente no tienen nada que ver con este tipo de acciones vandálicas que dañan el patrimonio público y la propiedad privada, que vengan en conjunto con nosotros y permitan que la Policía de Miranda proteja al pueblo y que, además, en conjunto iniciemos las investigaciones para darle tranquilidad a este pueblo”, dijo vía telefónica a Globovisión este miércoles 10 de mayo.

Añadió: “Las protestas son bienvenidas y normales en la democracia pero este tipo de acciones, todos tenemos que rechazarlas en conjunto”. “Si la oposición no se desmarca y rechaza estos actos, simplemente está siendo cómplice”, manifestó.

“Esta zona está cansada, ha denunciado de manera continua esta cantidad de quema de cauchos que no sólo afecta su quema de cauchos que no sólo afecta sus vías respiratorias sino además su vida. Hay miles de personas que no pueden ir a su trabajo o a las escuelas y universidades producto de esta acción vandálica”, afirmó.