La delincuencia no conoce límites y se instaló de manera arbitraria en las caminerías de la urbanización Simón Bolívar. No en vano la cantidad de denuncias por asaltos allí cometidos se han incrementado de manera exponencial desde hace un mes.

Lo que los vecinos de la zona hoy conocen como ‘‘El caminito del diablo’’, por su alta peligrosidad, conecta al sector La Línea con la Simón Bolívar, y allí es donde los antisociales de comunidades aledañas se atornillan para cobrar peaje a todos los que transiten por el lugar.

Tal fue el caso de una fémina que el pasado martes fue despojada de todas sus pertenencias mientras tomaba el atajo para llegar más rápido a la estación de Metro Alí Primera.

“Eran un par de muchachitos que no pasaban de los 20 años quienes me asaltaron, con un cuchillo oxidado me amenazaron para que les entregara el celular”, relató, mientras pidió que no fuese revelada su identidad por temor a represalias.

Por otra parte, un chamo que este sábado salía de la comunidad para ir a practicar fútbol declaró al equipo reporteril del diario Avance que en par de oportunidades lo han intentado robar allí; sin embargo, “no lograron quitarme nada porque he salido corriendo”.

Destacó que incluso han llegado a sentirse inseguros de salir de los edificios, en vista de la presencia de estos agentes de la delincuencia. Por ello instó a los cuerpos policiales de la jurisdicción guaicaipureña a darse una vueltica por la zona y que ‘‘por sus propios ojos constaten los atracos y actúen para llevárselos presos”./FO/ac/Foto: Gabriel Ordóñez